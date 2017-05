Raffica di furti: ladri da un ottico e in un cantiere del parco Farfalle. Al Lidl colpo da 900 euro

Raffica di furti nelle scorse ore nel Padovano. I ladri sono entrati in azione all'interno di un ottico di via Roma a Limena e all'interno di un cantiere nel parco Farfalle.



I FURTI. Dall'ottico i predoni hanno arraffato diversi occhiali, per un danno in corso di quantificazione. All'interno del cantiere nel parco di via Bajardi a Padova, invece, i ladri hanno portato via una stazione di sollevamento rete fognaria (4 batterie + 2 pompe), 1 unita' di continuità, 2 boiler, 5 aste doccia, 2 sostegni wc x disabili e 5 sostegni tende per le docce.



FURTO AL LIDL. Al Lidl di via Colombo a Monselice, R.B., un 36enne romeno, è stato notato a rubare 900 euro di generi alimentari. E' stato arrestato. In tuutti e tre i casi sono stati impegnati i carabinieri.