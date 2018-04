Terminale Pos e denaro contante nel mirino dei ladri, due colpi in centro in poche ore

I due colpi sono stati messi a segno in due esercizi di Padova tra la sera di martedì e la prima mattina di mercoledì.

Al ristorante etnico

Attorno alle 22 di martedì sera i titolari del ristorante giapponese Sushi Kai hanno chiamato i carabinieri per segnalare un tentativo di furto. Poco prima all'interno del locale di riviera Ponti Romani una donna aveva tentato di rubare il terminale del Pos, il dispositivo per i pagamenti con bancomat e carte di credito. La ladra è una 46enne padovana già nota alle forze dell'ordine per diverse truffe e ha approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti addetti alla cassa per cercare di staccare dalla corrente la macchinetta e appropriarsene. Il personale, accortosi delle strane manovre della donna, l'ha trattenuta nel ristorante fino all'arrivo dei carabienieri che l'hanno poi denunciata a piede libero.

Al bar degli universitari

Il proprietario del Caffè Ti Amo di via Venezia, luogo di ritrovo famoso tra gli studenti della zona Istituti, ha denunciato mercoledì mattina il furto del fondo cassa. Secondo la versione del responsabile, due uomini si sarebbero introdotti nel bar attorno alle 7 rubando i contanti nel registratore di cassa, circa 500 euro. Il danno è coperto da assicurazione e i carabinieri sono al lavoro per fare luce sulla dinamica del presunto furto e sull'identità dei ladri.