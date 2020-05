Due furti nel fine settimana: presi di mira un magazzino comunale e una ditta di rame

Furto nella notte tra sabato e domenica in un magazzino comunale di Ospedaletto Euganeo dove i ladri si sono introdotti e hanno portato via utensili di lavoro del valore di circa 3mila euro.

Ladri nel magazzino

A denunciare l'ammanco è stato il responsabile dell'ufficio tecnico che si è rivolto ai carabinieri di Este. Stando a quanto ricostruito dai militari, ignoti, si sono introdotti all'interno dello stabile dopo aver rotto una finestra di via Mandolare, asportando materiale per lavori di manutenzione. Il danno è coperto da assicurazione ma i carabinieri stanno indagando per dare un nome e un volto ai malintenzionati.

Furto in ditta

Un altro furto si è verificato a Bastia di Rovolon nella zona dei Colli dove il proprietario della ditta metalmeccanica "Friulmeccanica srl" di via del Lavoro ha sporto denuncia alla locale caserma perchè la notte del 15 maggio scorso qualcuno dopo aver forzato la porta sul retro della ditta ha asportato vario materiale in rame. Il danno è ancora in via di quantificazione.