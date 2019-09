Serie di furti in centro e in periferia: colpiti un negozio di telefonia, un ristorante, un bar e una tabaccheria

Giornate di furti quelle tra venerdì e sabato sia in centro storico che nella preriferia. In tutti e quattro i casi le volanti della polizia hanno eseguito il sopralluogo.

Negozio di telefonia

Il primo episodio si è verificato verso le 13.10 di venerdì al punto Vodafone di via Roma dove gli agenti hanno accertato che poco prima, due persone con la carnagione olivastra, utilizzando due piccole cesoie, sono riusciti a tagliare i cavi antifurto e hanno asportato 3 smartphone per un valore totale di 3mila euro.

I colpi nella notte

Alle 4.15 poi la volante è intervenuta in via Lanari 13 per un sopralluogo di furto: il marito della titolare della tabaccheria ha raccontato agli agenti che qualcuno, dopo aver forzato l'ingresso rompendo la porta, ha portato via pacchetti di sigarette e gratta e vinci per un valore da quantificare che si aggira attorno a 10mila euro

In mattinata

Alle 8.55 la pattuglia ha poi effettuato un sopralluogo di furto in via della Navigazione Intena dove, al bar-ristorante La Nuvola Blu, il titolare ha denunciato che nella notte qualcuno era entrato all'interno, rubando il fondo cassa di circa 20 euro e altri 80 euro di monete custodite in un cassetto. Alle 10.30 poi la volante ha effettuato un sopralluogo di furto al Wok Sushi di via della Croce Rossa dove ignoti dopo aver rotto la porta asportavano la cassaforte e registratore di cassa contenente la somma di circa 2000 euro. L'impianto di videosorveglianza funzionante era in funziona ma non era collegato con l'allarme in quanto sottoposto a manutenzione.