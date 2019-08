Ladri in azione nei negozi del centro: due colpi in poche ore, denunciata una donna di 36 anni

Due negozi sono stati presi di mira nella giornata di martedì con le volanti della polizia che sono intervenute su richiesta dei titolari.

Ladra incensurata

Il primo episodio si è verificato al punto vendita Horten di via San Fermo alle 11.30: gli agenti hanno bloccato una romena di 36 anni che aveva sottratto un vestito marca Barba del valore di circa 260 euro. Incensurata, la donna è stata accompagnata in questura dov’è stata denunciata per furto aggravato.

Gruppo di nomadi

Verso le 15.50 una voltante è intervenuta presso il negozio Gallery di via Roma dopo che quattro giovani nomadi avevano tentato di rubare parte della merce esposta. Sorpresi dai dipendenti, hanno abbandonato a terra il bottino, dandosi alla fuga. La pattuglia ha identificato una persona della stessa etnia che non ha partecipato al furto. I quattro sono riusciti a far perdere le proprie tracce.