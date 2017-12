Furti nei negozi: fermati due predoni, la refurtiva nascosta in un appartamento

La squadra mobile di Padova giovedì ha arrestato due moldavi A.I., 41enne e T.P. 45enne accusati di aver compiuto una serie di furti a danno di negozi d'auto. Le indagini sono partite da un controllo effettuato dalle Faine della polizia nell'ottobre scorso, in corso Australia. I due erano a bordo di una Opel Astra con targa francese con altre persone.

REFURTIVA IN UN APPARTAMENTO.

Al controllo si erano mostrati nervosi e questo aveva insospettito gli agenti che hanno iniziato a pedinarli. Uno dei due arrestati, era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione che ha infranto nel momento in cui è stato sorpreso dagli agenti al mercato di Brusegana intento a compiere l'ennesimo furto. La perquisizione domiciliare in un appartamento di via don Guanella, ha portato al rinvenimento di diversa refurtiva: tute da moto, occhiali, una bicicletta del valore di mille euro, astucci in pelle e altro materiale.