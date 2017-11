Rubano capi di abbigliamento da Ovs e alla Rinascente: nei guai due donne

Hanno tentato di portare via capi di abbigliamento dal negozio Ovs e dalla Rinascente di Padova ma sono state scoperte e sono quindi finite indagate.

I DUE FURTI

Nei guai sono finite una 25enne di origine slovena che aveva nascosto 137 euro di merce all'interno di una borsa alla Rinascente e una 28enne albanese indagata per furto aggravato dopo che, come la sua "collega" sabato mattina nel negozio di via San Fermo aveva provato a rubare 50 euro di vestiti. Entrambe sono state indagate dalla polizia.