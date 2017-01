Corso del Popolo: tentano di strappargli il Rolex, ragazza scippata della pochette

Due interventi della polizia, nelle scorse ore, in corso del Popolo a Padova.

TENTANO DI RUBARGLI IL ROLEX. Alle 17 di sabato, un giovane italiano, sprovvisto di documenti, ha fermato una pattuglia riferendo di essere scappato da due donne, anch'esse italiane, descritte come probabili tossicodipendenti, che - a suo dire - dopo averlo avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, avrebbero tentato di strappargli l’orologio Rolex che indossava al polso. Le ricerche delle donne in zona hanno dato esito negativo.

DERUBATA DELLA POCHETTE. Alle ore 20 di domenica, invece, una volante è intervenuta per un furto ai danni di una cittadina cinese. La straniera, di 27 anni, ha riferito di essere stata derubata della pochette, davanti al ristorante cinese di corso del Popolo, da un uomo magrebino fuggito poi a piedi in direzione di via Trieste. La borsetta avrebbe contenuto documenti personali, un telefono cellulare, tessere bancarie e denaro contante. Il responsabile non è stato individuato.