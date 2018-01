Notte di furti nei locali del Padovano: via fondo cassa, slot machine e cambiamonete

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica in due locali del Padovano.

I COLPI

I malviventi, infatti, sono entrati prima al bar "127" di via Padova a Selvazzano Dentro e poi al "Blue River" di via Stradona a Vigodarzere. Nel primo caso i ladri sono riusciti a portare via un fondo cassa di 150 euro, mentre nel secondo caso i predoni hanno prelevato, oltre al fondo cassa, anche due slot machine e un cambiamonete. Sul posto i carabinieri: in corso le indagini, i danni, in corso di quantificazione, non sono coperti da assicurazione.