Raffica di furti nella notte: sei colpi in pochi metri, locali razziati dai ladri

Che dietro la scia di furti e tentati furti ci sia la stessa mano, resta tutto da dimostrare. Il modus operandi, la tempistica e il tipo di obiettivi scelti sollevano però più di un dubbio, a cui sia la polizia che i carabinieri stanno tentanto di trovare soluzione. Tra la mezzanotte e le tre di lunedì entrambi sono intervenuti tra via Longhin, via Savelli e in via San Crispino. Identico il motivo: furto in atto.

Quattro colpi a segno

Le Volanti della questura sono arrivate in via Longhin alle 2.45 insieme ai colleghi della scientifica per tre sopralluoghi. Al New Life Cafè del civco 73, all'Umami al 57 e nella sede dell'agenzia Astecrex al 63. In tutti i casi era da poco stata forzata la porta d'ingresso e dall'interno erano spariti contanti, alimentari e bottiglie di liquore. Stessa cosa appurata poco dopo al bar Didy's della vicinissima via Savelli. Furti fotocopia dunque, il cui bottino è ancora in fase di quantificazione.

Salta l'ultimo obiettivo

Durante i sopralluoghi anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova sono arrivati in zona. Ad allertarli è stato il sistema d'allarme del Golden Coffee di via San Crispino, collegato alla centrale del 112. Anche lì si è scoperto che ignoti avevano forzato l'entrata rubando circa 80 euro di fondo cassa, ma l'intervento delle pattuglie è stato provvidenziale per salvare la vicina tabaccheria al civico 34. Anche su quella facciata sono infatti stati trovati segni di un tentativo di scasso, ma il colpo potrebbe essere andato a monte proprio per l'arrivo dei militari.