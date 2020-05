Furti, spaccio, detenzione e ricettazione: serie di denunce e un arresto

Sono state diverse le attività di contrasto ai reati predatori messe in campo dai carabinieri del comando provinciale di Padova nella giornata di giovedì e che hanno portato a denunce, arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Droga

A Vigodarzere, nella serata, i militari della locale stazione hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo di 23 anni, pregiudicato romeno domiciliato a Padova, che controllato in via Roma a bordo della sua automobile Fiat 500 è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana. Nell'abitazione gli operatori hanno recuperato altri 4 grammi di "erba" che è stata sequestrata.

Furto

Nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno denunciato per furto aggravato una donna marocchina di 24 anni residente a Selvazzano fermata dagli addetti alla vigilanza del supermercato Conad di via Venezia dopo aver tentato di rubare generi alimentari per oltre 130 euro. La refurtiva è stata restituita al direttore del punto vendita.

Spaccio

All'Arcella, verso le 16.30, gli uomini del Norm hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio A.H., marocchino di 22 anni senza fissa dimora, che è stato controllato in via Berti. Addosso aveva 4 grammi di cocaina divisa in cinque dosi e 2 grammi di marijuana oltre alla somma di 140 euro frutto della vendita della sostanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricettazione

Sempre i militari della stazione di Prato della Valle al termine di una lunga indagine hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione un camerunense di 23 anni perchè lo scorso 2 agosto ha rubato una borsa all'interno di un'automobile in sosta di proprietà di una donna di 53 anni padovana che conteneva il telefonino poi rivenduto.