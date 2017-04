Topi d'appartamento sfuggono alla polizia, inseguimento e spari: arrestato un padovano

Si è concluso con l'arresto di un 25enne di Padova un rocambolesco inseguimento, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, nel quartiere di Canizzano, a Treviso, che ha coinvolto ben quattro pattuglie della polizia e due "topi d'appartamento".

ALLARME. A lanciare l'allarme al 113 alle 13 circa è stato un residente che aveva notato una persona sospetta a bordo di un'auto, in via Giovanna d'Arco, a Treviso, e un complice che stava scendendo dal mezzo. Pochi minuti e l'allarme di un'abitazione era nel frattempo entrato in funzione a testimoniare che i due erano già entrati in azione. Nel frattempo una prima volante della polizia è giunta sul posto: uno dei ladri è riuscito a dileguarsi a bordo di un'auto mentre l'altro si è nascosto tra i cespugli in una viuzza laterale che sbuca sul fiume Sile. È solo l'inizio di un inseguimento al fulmicotone tra i poliziotti e il ladro.

FUGA. Il 25enne infatti le ha tentate tutte per sfuggire alla cattura: si è liberato dello zainetto con alcuni attrezzi da scasso (cacciaviti e piede di porco), si è gettato in un roseto (ferendosi), cercando poi di dileguarsi in un campo dopo aver finto di arrendersi. Uno dei poliziotti ha esploso un colpo di pistola in aria e i colleghi, dopo una breve collutazione, sono riusciti a bloccare e ammanettare il malvivente.

ARRESTO. Il 25enne è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: il giovane, con vari precedenti per furto alle spalle, finirà di fronte al giudice e sarà processato per direttissima. E' in corso l'identificazione del complice che era riuscito a scappare. (da Trevisotoday.it)