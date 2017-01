Ladri negli spogliatoi dei campi da calcio: via oggetti di valore e materiale sportivo

I ladri si sono introdotti all'interno delle strutture sportive della squadra di calcio del Legnaro e hanno portato via quanto hanno trovato.



FURTO. Il furto giovedì sera: i malviventi sono entrati in azione mentre i ragazzi stavano effettuando l'allenamento e hanno portato via quanto hanno trovato: zaini, oggetti di valore e sportivi e vari effetti personali. E' partito anche su Facebook il tam tam mediatico per effettuare una ricerca degli oggetti smarriti in zona: dalle chiavi, ai giubbotti. Del casosono state informate le forze dell'ordine che stanno procedendo con le indagini.