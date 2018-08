Supermarket nel mirino dei ladri a Ferragosto: doppio furto in città

Nel mirino. Doppio furto ai danni di altrettanti supermercati nel pomeriggio di Ferragosto a Padova.

Soldi e minacce

Il primo colpo ha avuto luogo all'Eurospar di via Monte Cengio, nel quartiere Palestro: il malvivente - si presume sia un ragazzo di colore - è entrato nel supermarket per rubare cibo e bevande ma una volta scoperto dal vigilante in servizio l'ha prima spinto e poi minacciato con un coltello "preso in prestito" dal reparto casalinghi. Il rapinatore è fuggito, i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dargli un nome.

Tentativo fallito

Ed è la stessa procedura che la polizia sta seguendo per il tentato furto al Pam di via San Francesco: in questo caso l'uomo è entrato a volto scoperto chiedendo subito i soldi alla cassiera. Al diniego della stessa è nata una collutazione in quanto il malvivente ha cercato di appropriarsi personalmente del contenuto della cassa, salvo poi scappare senza un euro. Per la cassiera tanta paura ma nessuna ferita.