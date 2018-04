Identificato il ladro delle tabaccherie, arrestato dopo due colpi falliti

É finito in carcere lo straniero che prendeva di mira le edicole padovane. Gli vengono contestati almeno due episodi, ma non si esclude che possano essercene altri.

I furti

L'uomo, un cittadino moldavo di 33 anni, è stato identificato dopo mesi di indagini da parte dei carabinieri di Prato della Valle, che mercoledì lo hanno rintracciato e arrestato. Il fermo segue un ordine di carcerazione, emesso in relazione a un tentato furto risalente al 12 aprile 2017 ai danni di una tabaccheria in via Roma a Vigodarzere, dove lo straniero aveva cercato di sottrarre denaro e merce in un momento di distrazione del titolare. Un altro tentato colpo è stato messo a segno il 28 gennaio scorso, stavolta a Padova, dove è stata presa di mira l'edicola Futura di piazzale Stazione. L'arrestato si trova ora in carcere.