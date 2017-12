Allarme furti nel Vigontino: scattano i controlli, tre persone in manette e 16 i denunciati

Nel mese di novembre si sono verificati una serie di furti a Vigonza. Reati che hanno portato ad un'intensificazione dei controlli nella zona. I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza in collaborazione con i militari Cio disposti dalla Compagnia carabinieri di Padova, hanno quindi effetuato dei servizi di controllo del territorio, con costante vigilanza delle vari frazioni, centri abitati, zone industriali, (San Vito, Perarolo, Busa, Capriccio, Peraga, Pionca, Codiverno, Codivernarolo, Barbariga e Vigonza) con verifiche volanti di tutti i soggetti sospetti.

ARRESTI E DENUNCE.

La vigilanza messa in atto in orario serale e notturno ha portato all'arresto di tre persone per tentato furto aggravato, 16 sono state le persone denunciate per reati vari tra cui tre per tentato furto. 56 i posti di blocco, 31 gli esercizi commerciali controllai e 852 le persone sottoposte a controllo, 29 i pregiudicati fermati, 8 le patenti revocate o ritirate.