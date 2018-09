Tenta di rubare 60 euro di abbigliamento all'interno dell'Interspar: denunciata 40enne

E' stata pizzicata a rubare 60 euro di capi d'abbigliamento ed è stata denunciata.

Il furto

Il furto nelle scorse ore nellìInterspar di via Verga ad Albignasego: a finire nei guai una donna di origini ungheresi che è stata trovata in possesso dei vestiti non pagati. Immediata la chiamata ai carabinieri che l'hanno identificata come K.Z. La ladra è stata deferita in stato di libertà.