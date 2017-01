"Beccato" nel cortile di una fioreria e poi ad arrampicarsi su cancello di una casa:arrestato

I carabinieri della stazione di Abano Terme hanno arrestato in flagranza di reato M.D., croato, in Italia senza fissa dimora, 38enne, per tentato furto aggravato in abitazione.

NEL POMERIGGIO. Lo straniero già nel pomeriggio di mercoledì era stato segnalato da alcuni residenti all’interno del cortile di un vivaio di Monselice ed aveva tentato la fuga a piedi, venendo raggiunto e bloccato, dopo breve inseguimento, dai militari aponensi. Dopo gli accertamenti di rito alla caserma di Abano Terme, l'uomo era stato denunciato per l’episodio all’autorità giudiziaria e, quindi, rilasciato.

POCHE ORE DOPO. Mercoledì notte, tuttavia, la centrale operativa della compagnia di Abano Terme è stata nuovamente allertata per la presenza di un individuo nelle vicinanze di un’abitazione in via Appia Monterosso. Gli uomini dell'Arma, giunti sul posto, hanno notato effettivamente una persona che, arrampicatasi sulla rete di cinta dello stabile privato, stava per darsi alla fuga.

ARRESTATO. I carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo, ovvero lo stesso straniero già condotto in caserma e denunciato dai colleghi solo poche ore prima. Il croato, gravato anche dalla precedente scorribanda del pomeriggio, è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando dell'Arma di Abano, in attesa dell’udienza per direttissima prevista per giovedì mattina.