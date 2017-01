Ospite "ingrato": mentre il proprietario è fuori casa, lo deruba di duemila euro e sparisce

A Bovolenta, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per furto in abitazione un romeno, G.S., 20 anni, che, in attesa di trovare un lavoro, è rimasto ospite in casa di un connazionale cinquantaseienne per circa un mese.

IL FURTO. Il 7 gennaio scorso, tuttavia, approfittando della temporanea assenza del padrone di casa, il giovane gli ha rubato 2mila euro in contanti, allontanandosi e rendendosi irreperibile. La vittima ha denunciato in caserma il furto subìto e G.S. attualmente risulta indagato per furto aggravato in abitazione. Tuttavia, il giovane moldavo non è ancora stato rintracciato.