Ruba in casa degli amici per pagare la droga, 5mila euro in gioielli rivenduti al "compro oro"

Il giovane, con problemi di tossicodipendenza e diversi precedenti, era solito farsi invitare a casa dei conoscenti per sottrarre gioielli di valore e rivenderli. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

La denuncia delle vittime

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari di un'abitazione nel comune di Ospedaletto, insospettiti dal fatto che dalla casa, in diverse occasioni, erano scomparsi alcuni preziosi. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri della stazione di Este che hanno avviato una serie di accertamenti per verificare gli ammanchi e risalire ai colpevoli dei furti.

Nessuna effrazione

Dai primi riscontri è risultato che nessun punto dell'edificio presentava segni di effrazione e che porte e finestre non erano mai state forzate. A quel punto l'attività investigativa si è concentrata sulle persone che nell'ultimo periodo avevano frequentato l'abitazione, poiché i furti dovevano essere stati commessi da qualcuno che era riuscito a introdursi nell'appartamento con le chiavi o su invito degli stessi proprietari, senza destare i loro sospetti.

Il colpevole

Ricostruendo le abitudini di genitori e figli, in poco tempo è emerso che i ragazzi avevano accolto in casa in almeno due occasioni un ragazzo conosciuto da poco, poi identificato in T.A., 25enne residente nella Bassa Padovana e noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti e per i suoi problemi di tossicodipendenza. I militari hanno riconosciuto il modus operandi del giovane, che era solito farsi invitare a casa dagli amici appena conosciuti per poi rubare loro gioielli e contanti approfittando dei momenti di distrazione.

I furti per pagare la droga

Da successive analisi è emerso che nel mese di marzo il giovane ha frequentato più volte la casa guadagnandosi la fiducia dei ragazzi, per poi appartarsi nella camera da letto dei loro genitori e rubare gioielli per un valore di 5mila euro. Sulla base dei precedenti, i carabinieri hanno contattato diversi negozi "compro oro" della zona, con il sospetto che il 25enne avesse rivenduto la refurtiva per procurarsi contanti con cui acquistare gli stupefacenti. L'intuizione si è rivelata vincente, perché l'intero bottino è stato trovato in due esercizi commerciali di Este e Albignasego, da cui è stato recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari che lo hanno immediatamente riconosciuto. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione.