Furto in abitazione: in manette due giovani ladri acrobati, recuperata la refurtiva

Martedì sera, due individui si sono introdotti in un appartamento di via Nicolò Conti, a Monselice, di proprietà di una donna al momento assente da casa salendo su una tettoia condominiale adiacente al terrazzo, posto al primo piano. Hanno staccato la rete di protezione e con arnesi da scasso hanno forzato la porta finestra della cucina per introdursi all'interno dell'abitazione. Hanno quindi messo sottosopra tutti i locali, impossessandosi dei preziosi (una collana, un orologio ed alcune paia di orecchini in oro) e del computer appartenenti alla vittima e tentando, invano, di fuggire compiendo il percorso inverso a quello fatto per penetrare nella dimora.

L'ARRESTO.

La loro fuga è finita tra le braccia dei carabinieri che, allertati da un residente insospettito da alcuni rumori proveniente dall'abitazione dei vicini, sono arrivati sul posto. I due soggetti sono stati quindi bloccati e trovati in possesso di refurtiva e precisamente un Pc portatile nonché un orologio di valore e svariati monili in oro. Sono stati inoltre rinvenuti anche due grossi cacciaviti, una torcia elettrica e due paia di guanti utilizzati per compiere il gesto delittuoso. Elementi che hanno portato all'arresto in flagranza per furto aggravato in concorso di due giovani gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, nati in Italia ma di nazionalità croata, D.D., 21enne, dimorante in provincia di Rovigo ed il 19enne V.D., senza fissa dimora. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.