Proprietari fuori casa il primo dell'anno, i ladri ne approfittano per entrare e rubare

Furto in abitazione, nella giornata di domenica, in via Barbarigo a Padova.

LADRI IN CASA. Ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi in casa, forzando la porta d'ingresso, e rovistare nella camera da letto, dove hanno trovato easportato un paio di collanine.

INDAGINI IN CORSO. a brutta sorpresa è stata scoperta al rientro dei proprietari in serata. L'allarme è scattato alle 21.30 circa. La polizia è intervenuta sul posto per un sopralluogo. Sono in corso le indagini.