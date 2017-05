Pensionato derubato dei risparmi di una vita, "spariti" 40mila euro nascosti nel garage

Quarantamila euro, i risparmi di una vita. Un piccolo tesoretto andato in fumo, per un anziano di 81 anni, residente in via Emilia a Padova. L'uomo nelle scorse ore è stato vittima di un grosso furto. Ad essere stata depredata è l'intera somma messa da parte dal pensionato, riposta in garage proprio allo scopo di tenerla al sicuro.

ANZIANO DERUBATO DEI RISPARMI. Ad occuparsi del caso è la polizia. Il denaro era custodito nel box all'interno di una cassetta di metallo. Sul posto non sono stati riscontrati segni di effrazione. Gli agenti non escludono che l'anziano possa essere stato derubato da qualcuno che conosceva, forse un familiare, che potrebbe avergli consegnato il punto in cui nascondere il denaro per avere facile accesso alle banconote. Sono in corso le indagini.