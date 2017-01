Furti in abitazione a Bergamo, trovato a Padova lo scooter usato dai ladri

Nel pomeriggio di domenica, alle 17 circa, una volante della polizia si è imbattuta in uno scooter parcheggiato in modo sospetto in via delle Melette a Padova.

LO SCOOTER DEI LADRI. Da accertamenti sulla targa, è emerso che il motorino era stato segnalato ai carabinieri di Bergamo come veicolo utilizzato per compiere alcuni furti in abitazione. Nel sottosella, gli agenti hanno rinvenuto due caschi, alcuni arnesi da scasso e delle auricolari, tutto posto sotto sequestro.