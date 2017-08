"I ladri non vanno in vacanza", allerta sui social: furto in abitazione nell'Alta

Ignoti, approfittando dell'assenza dei proprietari, domenica, tra le 20 e la mezzanotte, hanno fatto irruzione in un'abitazione di viale Europa, a Tombolo.

SAGOME. Hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno messo al setaccio ogni stanza rubando diversi monili in oro. Mentre i ladri stavano per lasciare l'abitazione i proprietari stavano rientrando e, notando delle sagome defilarsi in tutta fretta, si sono messi ad urlare e hanno poi allertato il 112. I carabinieri sono quindi intervenuti sul posto e hanno dato inizio alle indagini per cercare di capire se quello di viale Europa sia stato un episodio isolato.

FACEBOOK. I proprietari dell'abitazione svaligiata hanno segnalato anche sui social network (nella pagina Facebook sei di Tombolo se...) il fatto in modo da mettere in guardia gli atri residenti della zona.