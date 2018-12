Ruba prodotti per la casa per alcune decine di euro: nei guai una signora 60enne

E' stata pizzicata a portare via decine di euro di prodotti per la casa ed è stata denunciata.

Tentato furto

A finire nei guai una 60enne, R.P.: la donna sabato pomeriggio alle 18 si è recata nel negozio Acqua e Sapone in via Fiorita a Cadoneghe e ha tentato di portare via peodotti per la casa. Scoperta, è stata fermata. I carabinieri accorsi sul posto l'hanno denunciata per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.