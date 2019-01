Il furto in negozio sfocia in violenza: per scappare con il bottino spintona il direttore

Il furto in sé segue il classico copione che il punto vendita ha già subito troppe volte. Stavolta però il ladro non ha esitato a usare la violenza pur di intascare il bottino, violenza che gli è costata l'arresto.

L'allarme

Un giovane nordafricano è finito in manette dopo essere stato bloccato dagli agenti della squadra volante all'esterno del negozio Ovs della centralissima via San Fermo. A richiederne l'intervento era stato pochi minuti prima il direttore, vittima del bandito che pur di riuscire a scappare non ha esitato a spintonare e minacciare lui e i vigilanti.

Il furto

Erano le 13 di sabato, giornata in cui il negozio è particolarmente affollato, ma il 19enne ha approfittato della pausa pranzo per entrare in azione. Dopo aver girovagato nei reparti è sceso al piano terra e ha inforcato l'uscita senza passare per le casse, nonostante avesse addosso due vistosi giubbotti. A fermarlo ha pensato la guardia privata, che si è però trovata davanti un giovane aggressivo. All'arrivo del direttore il ragazzo si è scagliato anche contro di lui e tra improperi e spinte è riuscito a scappare all'esterno. Qui lo hanno intercettato gli agenti prima di raccogliere la querela della parte offesa. Restituiti i capi rubati, del valore di 180 euro, il tunisino Jamel Ben Taib è stato portato in questura per l'identificazione e arrestato con l'accusa di furto aggravato.