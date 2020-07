Sorpreso a rubare una rivettatrice del valore di mille euro: denunciato

È stato scoperto a rubare all’interno della ditta per cui lavorava. I carabinieri lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.

Il fatto

Era il 9 luglio quando un romeno di 40 anni è stato sorpreso mentre tentava di portar via una rivettatrice automatica del valore di mille euro dalla ditta Tecnolaser di Curtarolo, per cui lavorava. Dopo le dovute verifiche i carabinieri di Piazzola sul Brenta lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.