Ladri seriali appassionati d'Oriente: furti mirati nei negozi di fumetti

Un tour del centro di Padova, ma non per ammirare le bellezze della città. L'obiettivo dei quattro iraniani arrestati erano alcuni negozi, dove hanno rubato merce e contanti destando i sospetti della squadra mobile che li ha intercettati e perquisiti recuperando il bottino.

Gli avvistamenti

Era sabato pomeriggio quando gli agenti hanno notato più volte una Ford C-max aggirarsi nel centro città e accostare in prossimità di diversi esercizi commerciali. Dopo aver parcheggiato, gli occupanti entravano nelle rivendite e ne uscivano dopo pochi minuti, apparentemente senza fare acquisti.

La refurtiva

I poliziotti hanno fermato e perquisito il veicolo e le quattro persone a bordo, due uomini e due donne, tutti di nazionalità iraniana. Addosso i quattro sono stati trovati diversi contanti nascosti: 150 euro in un reggiseno, 140 e 45 in due diversi portamonete. Nel cruscotto dell'auto c'erano invece una scatola con delle miniature da collezione e 4 confezioni di zuppa istantanea avvolte in una borsa del negozio Kissa Shop.

I furti

La telefonata all'esercizio di via Morgagni, specializzato nella vendita di fumetti, gadget per il collezionismo e cibi orientali ha confermato le ipotesi: dagli scaffali mancavano proprio i modellini e le minestre trovate nella Ford. Preso di mira anche il Games Workshop di via del Santo, dove i titolari hanno comunicato il furto di una piccola somma di denaro contante dal registratore di cassa.

Il processo

A quel punto non ci sono stati dubbi: i quattro iraniani sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato con destrezza e in concorso. Portati in questura, si è scoperto che sono tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti a Caserta, tutti con precedenti specifici in diverse regioni italiane. A fronte dei numerosi episodi di delinquenza, sono stati processati per direttissima lunedì mattina e hanno ricevuto il divieto di ritornare in Veneto. La polizia indaga per verificare se altri negozi siano stati presi di mira in zona.