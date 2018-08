La birra che vale un arresto: aggredisce la guardia dopo il furto e finisce in manette

Ha dell'incredibile la vicenda accaduta martedì in un noto supermercato del capoluogo, dove un uomo è finito nei guai per un furto da meno di 10 euro.

Il furto

É entrato al supermercato Auchan, all'interno del Centro Giotto, come un normale cliente. Si è aggirato tra gli scaffali per poi fermarsi nella corsia riservata ad alcolici e birre e a quel punto ha deciso di concedersi un aperitivo del tutto particolare. Approfittando di un momento in cui è rimasto solo, si è infilato sotto ai vestiti un paio di birre e una confezione di snack, dirigendosi velocemente alle casse.

Il tentativo di fuga

Il 31enne non è però passato inosservato, attirando l'attenzione della sicurezza. Vedendolo avviarsi verso l'uscita senza spesa a passo svelto, una guardia lo ha avvicinato e lì sono cominciati i guai. Il giovane, vistosi scoperto, ha tentato il tutto per tutto spintonando con forza la security per scappare. Nel parapiglia sono riusciti a trattenerlo e chiamare la polizia.

Le manette

Gli agenti gli hanno trovato addosso la magra refurtiva, del valore di neanche 8 euro, che essendo stato colto in flagranza e sommata all'aggressione al pubblico ufficiale, gli è valsa un arresto immediato. Il 31enne, originario di Rovigo, è finito nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.