Ruba arco e frecce e aggredisce il proprietario di un'abitazione: minorenne nei guai

Sorpreso a rubare in un'abitazione, un minorenne croato ha aggredito con le frecce di un arco il 28enne che ci abita, scagliandosi poi contro i carabinieri intervenuti su richiesta del giovane.

Furto e rumori

Il tutto è accaduto giovedì a Este dove il minorenne con precedenti di polizia si è introdotto nel cortile della casa del ventottenne per compiere un furto. Quest'ultimo, allertato dai rumori provenienti dal giardino, è uscito ed è stato aggredito dal ladro con un arco rudimentale e alcune frecce che aveva portato via poco prima dagli impianti sportivi di via Augusteo. La vittima è riuscita a dare l'allarme e sul posto sono intervenute le pattuglie del radiomobile di Este e quelle della stazione di Carmignano di Sant'Urbano. All'arrivo dei militari il diciasettenne si è scagliato anche contro di loro, minacciandoli senza ferirli. Il minorenne dopo essere stato denunciato è stato affidato ai genitori.