Inseguito e catturato dopo il furto, ferisce una guardia giurata per riuscire a scappare

Nel tentativo di scappare il ladro ha colpito violentemente la guardia giurata che lo aveva sorpreso. Dopo un inseguimento in strada è stato bloccato dalle forze dell'ordine.

Il colpo

Sabato pomeriggio uno straniero di 30 anni ha cercato di rubare alcuni generi alimentari per un valore di 15 euro da un supermercato di piazza Mazzini. L'uomo è stato notato da un dipendente della vigilanza privata del negozio mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto. Dopo aver capito di essere stato scoperto, il ladro ha colpito con un pugno il vigilante per guadagnare l'uscita e si è precipitato in strada.

L'inseguimento

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i poliziotti, che hanno inseguito il malvivente a bordo di una volante. Dopo un breve tratto di strada il fuggitivo è stato bloccato e arrestato. Gli agenti lo hanno identificato in K.A., tunisino, e portato in questura. La guardia giurata è stata soccorsa e accompagnata in pronto soccorso, dove la vittima dell'aggressione è stata giudicata guaribile in cinque giorni.