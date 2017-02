Nasconde 90 euro di capi rubati da Aliper, scoperta e arrestata ladra 25enne

Entra nel negozio Aliper e tenta di portare via 91 euro di capi d'abbigliamento ma viene fermata.



A finire nei guai mercoledì sera nel negozio di via Leonardo da Vinci, N.D.B., una 25enne residente a Codevigo: la donna, con fare sospetto, si aggirava tra i reparti dell'esercizio commerciale, fino a quando non è stata notata e fermata: perquisita è stata trovata in possesso del vestiario nascosto in borsa. Arrestata dai carabinieri, è finita ai domicialiari.