Entrano in un ambulatorio e rubano due macchinette elettromedicali: indagini dei carabinieri

Si sono introdotti all'interno di un laboratorio di via Vigonovese a Saonara e hanno portato via due apparecchi elettromedicali per la terapia del dolore.

Il furto

Il furto nella notte tra sabato e domenica. A dare l'allarme Alatram Haroun Mohammed Ali, il 57enne medico del luogo. L'uomo ha chiamato i carabinieri che hanno notato come i malviventi si siano introdotti all'interno della struttura asportando i due macchinari. Il danno è in corso di quantificazione, i militari stanno indagando sull'accaduto.