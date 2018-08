Approfittano del lutto per sottrarle alcuni gioielli: l'incredibile furto a una vedova

Senza alcun vergogna: increscioso furto ai danni di un'anziana vedova, a cui sono stati sottratti dei gioielli.

Il furto

È successo nella tarda mattinata di giovedì a Padova, in via Valli. E la dinamica ha dell'incredibile: due donne hanno suonato al campanello dell'abitazione di una 87enne che ha recentemente perso il marito e con la scusa di porgerle le condoglianze sono riuscite - dopo averla distratta - ad asportarle due anelli ed un paio di orecchini in oro, allontanandosi subito. L'anziana donna si è accorta solo in un secondo momento del furto subito e ha denunciato il fatto a una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Padova, che ora sta svolgendo le opportune indagini per dare un nome alle due ladre. Si studia anche il loro modus operandi: non è da escludere che le malfattrici vadano a colpo sicuro dopo aver consultato le epigrafi o aver addirittura partecipato alle esequie dei defunti per individuare la vittima di turno.