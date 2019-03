Porta il cane dal veterinario, ma non è suo: 36enne denunciato per furto di animale domestico

Voleva evidentemente attuare una terribile vendetta. E invece il suo piano è sfumato: un 36enne trevigiano, pregiudicato, è stato denunciato per furto di animale domestico.

I fatti

È successo alle ore 11.30 circa di sabato 23 marzo: un veterinario in zona Arcella, presso cui l'uomo si era recato per curare l'animale (meticcio di anni 4), ha riscontrato dal microchip che la proprietaria del quadrupede è in realtà la ex fidanzata del trevigiano, la quale aveva denunciato il furto del cagnolino in data 20 marzo. Successivi riscontri all'anagrafe canina da parte degli agenti hanno confermato il reato, e l'animale è stato restituito al legittimo proprietario