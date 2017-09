Rubati gli zaini degli animatori durante il Grest: il furto nella canonica di San Camillo

Stavano seguendo i ragazzi all’interno del centro parrocchiale di San Camillo durante il Grest, ma qualcuno è entrato negli spogliatoi, rubando gli zaini.

FURTO DA 150 EURO.

Brutta sorpresa per gli animatori del Grest alla parrocchia di San Camillo. Lunedì pomeriggio, attorno alle 14.45, in via Scardeone, ignoti si sono introdotti nella canonica, sottraendo tutti gli zaini. Il furto è stato del valore complessivo di 150 euro, sul posto una pattuglia della polizia che sta indagando su quanto accaduto.