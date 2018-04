Incastrata la ladra di appartamenti che colpiva tra il Padovano e il Vicentino

É accusata di almeno tre furti in abitazioni compiuti negli ultimi mesi dell'anno scorso tra il Padovano e il Vicentino.

Gli episodi

Si è conclusa con una denuncia per furto la lunga indagine che ha impegnato i carabinieri per fare luce sull'autore di una serie di colpi messi a segno in abitazioni dei comuni di Mestrino e Grisignano. Il provvedimento ha colpito S.F.P., una donna di 29 anni residente in provincia di Verona. La giovane, di professione giostraia, ha organizzato dei viaggi nelle province di Padova e Vicenza per rubare all'interno alcune abitazioni insieme a una complice. I fatti contestati risalgono ai mesi di settembre e ottobre e riguardano furti ai danni di tre appartamenti.