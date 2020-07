Entra in casa mentre le studentesse dormono: ladro messa in fuga da due ventenni

Si è intrufolato in casa mentre le ragazze dormivano. Una delle inquiline si è svegliata e vedendolo, ha dato l’allarme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’accaduto

Era la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Un tunisino senza fissa dimora di 28 anni si è introdotto in un appartamento di via Trieste abitato da studentesse. Approfittando di una finestra lasciata aperta per stemperare la calura estiva, è entrato in casa e ha cominciato a frugare qua e là nel buio, aiutandosi con la luce del cellulare. È entrato anche nelle camere da letto delle due studentesse, due trevigiane di 24 e 21 anni, ma così facendo ha svegliato la 24enne. Accortosi di essere stato scoperto è scappato passando per la porta d’ingresso e portando via tutto ciò che poteva. La ragazza ha svegliato la sua coinquilina e insieme hanno chiamato la polizia, fornendo una descrizione dettagliata del ladro, per quello che erano riuscite a percepire al buio. La centrale operativa della Questura, a quel punto, ha diramato una nota di ricerca a tutte le pattuglie sul territorio: il ladro è stato rintracciato nel giro di una mezz’ora mentre si trovava in via Tommaseo. Aveva portato via due computer, due bracciali e una collana d’oro. È stato arrestato per furto in appartamento.