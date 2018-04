Cronaca Brentelle / Via della Provvidenza, 1

Furti al supermercato e arnesi da scasso in auto: nei guai tre giovani e un anziano

I carabinieri di Sarmeola sono intervenuti in seguito a due colpi, con tre stranieri trovati in auto con refurtiva e oggetti sospetti e un anziano colto in flagranza a Le Brentelle