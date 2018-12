Elude l'anti taccheggio con un trucco e ruba un giubbotto, ma i dipendenti lo incastrano

Ennesimo furto nel punto vendita di un noto brand, spesso preda dei taccheggiatori. A finire in manette è stato un giovane straniero.

Movimenti sospetti

I ladri tornano a colpire lo store del marchio veneto Ovs in galleria San Carlo all'Arcella ed è la seconda volta nel mese di dicembre. Ad arrestare il 23enne tunisino Ousanna Lovati sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile allertati dai dipendenti. Il personale nel tardo pomeriggio di giovedì si è accorto degli strani movimenti del ragazzo tra gli scaffali. Dopo qualche minuto ha cercato di uscire con addosso un giubbotto del valore di 100 euro. Nonostante fosse riuscito con un curioso stratagemma a non far scattare l'anti taccheggio, i dipendenti sono riusciti a chiamare i militari che lo hanno bloccato.

L'arresto