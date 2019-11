Assalto al casello autostradale a colpi d'ascia: sventrate le casse automatiche

Incappucciati, ascia alla mano, pronti a colpire. É andato a segno il colpo ai danni del casello lungo la A31 "Valdastico", ancora da quantificare il bottino.

Il colpo

L'assalto risale alle 22 di martedì, quando un gruppo di banditi ha divelto a colpi d'ascia due casse automatiche all'uscita dell'autostrada Valdastico a Piacenza d'Adige. Il commando è riuscito a trafugare il denaro contenuto all'interno, scappando poi attraverso i campi circostanti. Sul fatto indaga la polizia stradale di Legnago, impegnata nella caccia all'uomo. I banditi sarebbero stati coperti in volto da cappucci e sciarpe e, secondo quanto ricostruito, avrebbero anche lanciato dei sassi verso alcune automobili in transito per evitare che qualcuno si fermasse. Da chiarire anche quanti fossero i malviventi e se eventuali complici li attendessero in zona. Pesanti i danni al casello, che hanno costretto alla temporanea chiusura per consentire i rilievi e le riparazioni.