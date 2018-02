Furto con scasso al centro sportivo "Memo Geremia": rubata attrezzatura sportiva

Furto con scasso nella notte al Centro Sportivo "Memo Geremia": scardinata la porta di un capanno, rubata attrezzatura sportiva.

I FATTI

La scoperta è stata fatta all'ora di pranzo dai giardinieri in servizio nella struttura in cui si allenano le squadre di rugby del Petrarca nonché la prima squadra del Calcio Padova. Stando alla prima ricostruzione i ladri, al momento ancora ignoti, sarebbero entrati nel centro sportivo di via Gozzano (in zona Guizza) scavalcando la rete che divide i campi dall'Amusement Park, in disuso. I malviventi hanno letteralmente piegato la porta del capanno per rubare alcuni attrezzi sportivi, tra cui una sacca di palloni da calcio e un bilanciere con numerosi pesi. In corso le indagini della Polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso.