Ruba liquori e nasconde le bottiglie nei tasconi del vestito da Carnevale: denunciato

Furto di liquori, alle 13.45 di lunedì, al supermercato Auuchan del Centro Giotto, in via Venezia a Padova.

RUBA LIQUORI VESTITO IN MASCHERA. Nei guai è finito un romeno di 38 anni, denunciato per furto aggravato in concorso. Con altri tre complici (riusciti a fuggire), l'uomo ha asportato dal negozio diverse bottiglie di scotch e whisky per 515 euro, nascondendole in un costume da carnevale dotato di tasche capienti e indossato sotto un maglione, e pagando alla cassa solo una bibita.

DENUNCIATO. Il comportamento del malvivente non è sfuggito al personale di vigilanza, che ha chiesto sul posto l'intervento della polizia. Il romeno è stato denunciato e la merce rubata in suo possesso, per un valore di 223 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari.

COMPLICI IN FUGA. Nella banda, l'uomo aveva il compito di mettere in atto materialmente il furto, mentre gli altri gli facevano da palo. I tre complici sono riusciti a fuggire e a portare via con sé 8 bottiglie.