Scappava a bordo di un auto rubata: 34enne fermato dai carabinieri ad Albignasego

Venerdì mattina, in via Donatello ad Albignasego, i carabinieri hanno fermato un 34enne di origine albanese e senza fissa dimora per il furto di un'automobile commesso in provincia di Firenze.

LADRO ARERSTATO. L'episodio era stato denunciato il giorno stesso dal proprietario della vettura, una Ford Focus, alla caserma dei carabinieri di Ficecchio (Firenze), dove è stato commesso il fatto. Trovato a bordo dell'auto il questione dai carabinieri, il ladro è stato arrestato e portato carcere a Padova. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.