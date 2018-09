Dal Padovano a Verona per fare il topo d'auto: condannato insieme al complice

La segnalazione di un cittadino ha permesso di sventare un furto e bloccare due topi d'auto nel Veronese. Tra loro anche un giovane padovano, arrestato e condannato.

Atteggiamento sospetto

É originario di Piove di Sacco il 21enne che, con un complice veronese di 37 anni, dovrà scontare 7 mesi di carcere e pagare 300 euro di multa per un tentato furto. Il colpo sventato risale a sabato pomeriggio, quando i due sono arrivati in via Belluno, vicino al Parco dell'Adige. Hanno parcheggiato in modo anomalo, nascondendo le auto in sosta. Il motivo è presto spiegato: la loro vettura doveva coprire la visuale ai passanti mentre la coppia di malviventi cercava di forzare gli altri veicoli in sosta.

La cattura

Il loro fare guardingo e la strana posizione dell'auto hanno però avuto l'effetto opposto, tanto che un uomo di passaggio ha chiamato la polizia. Gli agenti li hanno intercettati con le mani in pasta, ancora intenti ad armeggiare con uno sportello. Inutile il tentativo di salire a bordo e scappare. Mentre i due ladri venivano ammanettati, i poliziotti hanno scandagliato le auto parcheggiate trovando evidenti segni di forzatura sulla vettura di una 37enne. La serratura a terra, rotta con una forbice da elettricista che i due avevano lanciato nella sterpaglia sperando di non essere scoperti.

Le condanne

Portati in questura, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza fino al processo per direttissima. Durante l'udienza l'arresto è stato convalidato e i due condannati a 7 mesi di reclusione e 300 euro di multa per furto aggravato, con pena sospesa.