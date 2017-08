Rubano dentro ad un'Audi forzandone i finestrini, segnalati dai passanti vengono presi

Sono stati notati a rubare all'interno di un'Audi A5 parcheggiata in via Giotto a Padova e dopo un lungo inseguimento sono stati bloccati dalla polizia.



ARRESTO. A dare l'allarme mercoledì pomeriggio attorno alle 14 alcuni passanti che hanno visto come i due ladri, K.M. tunisino 32enne e Z.M., algerino 47enne, abbiamo forzato i finestrini dell'automobile abbassandoli e siano riusciti a trafugare quanto hanno trovato all'interno. A quel punto una ragazza, capendo che si trattava di due ladri ha urlato e li ha messi in fuga. Immediata la chiamata poi alla polizia che li ha acciuffati poco distante in corso del Popolo. Entrambi irregolari, pregiudicati e con precedenti sono stati arrestati.