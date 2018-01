Venerdì, attorno alle 19.30, in via Roma a Limena è avvenuto un furto in un'autovettura privata. I ladri hanno rubato 4mila euro in effetti bancari che erano all'interno del veicolo.

INDAGINE.

La vittima è un 51enne di Arqua Petrarca, che ha fatto una denuncia contro ignoti. I carabinieri indagano.