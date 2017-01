Sceglie l'auto sbagliata: ladro scoperto da un carabinieri a rovistare dentro la sua vettura

Ha scelto di derubare l'automobile sbagliata, quella di un carabiniere.



ARRESTATO. A finire in manette un 39enne di origine tunisina in Italia senza fissa dimora. L'uomo è stato visto dal militare, un maresciallo dell'aliquota operativa di Padova, mentre si trovava nel mezzo parcheggiato in via Eulero a Padova. Il carabiniere si è accorto che qualcosa non andava quando ha visto a terra il finestrino rotto. Immediato l'allarme ai colleghi: il malvivente è stato quindi identificato. Si tratta di O.W.. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e altri oggetti, probabilmente bottino di refurtiva.