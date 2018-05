Ladri senza scrupoli: furto nell'auto della prof disabile, rubano anche i temi degli alunni

In pochi minuti le hanno svuotato l'auto portando via tutto ciò che era all'interno: il computer, un tablet e addirittura i libri e i compiti in classe degli alunni. Ma non hanno tenuto conto dell'antifurto e della prontezza della professoressa, che appena sentito l'allarme ha telefonato agli agenti segnalando il furto.

Il colpo

Quando la volante è arrivata sotto l'abitazione attorno alle 15.30 la donna, docente del liceo scientifico Curiel, ha spiegato che dalla sua automobile erano appena state rubate due borse, una contenente un computer Apple e una con un Ipad e alcuni libri di testo, oltre ai compiti di italiano degli studenti che la professoressa aveva portato a casa per correggerli. Forse approfittando della sua disabilità, i ladri avevano atteso che la donna parcheggiasse e salisse in casa per entrare in azione.

La fuga

Tutto è avvenuto nell'arco di pochi minuti, tanto che quando gli agenti hanno cominciato le ricerche in zona i malviventi, rendendosi conto di avere la polizia alle calcagna, hanno abbandonato in fretta e furia la refurtiva gettandola in un cassonetto per la raccolta degli abiti usati in via San Michele Arcangelo. Tutto il materiale è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità dei ladri.